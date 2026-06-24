Ексміністра часів Януковича підозрюють у привласненні понад 5 млн грн гранту для агрокомпанії

Служба безпеки України та Нацполіція повідомили про підозру колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища часів Януковича та його спільникам у справі про привласнення понад 5 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, на Черкащині викрили схему привласнення коштів, які держава виділила на розвиток агропромислового комплексу центрального регіону України.

Слідство встановило, що один із власників місцевої агрокомпанії отримав із держбюджету 5,6 млн грн грантових коштів на створення нових ліній з виробництва комбікорму.

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За ці гроші компанія мала придбати технологічне обладнання та організувати нові робочі місця.

Однак, за даними СБУ, замість модернізації виробництва власник підприємства та його спільники привласнили грантові кошти, розподілили їх між собою, а до державних органів подали неправдиві звіти.

У підроблених документах фігуранти зазначали, що нібито придбали сільськогосподарське обладнання та розширили штат працівників агрокомпанії.

Правоохоронці провели судово-економічну експертизу, яка підтвердила факти незаконної діяльності фігурантів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами оборудки.

Ексміністру, його партнеру по агрокомпанії та бухгалтеру повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

У СБУ не назвали імені колишнього міністра. Водночас, за даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Віктора Бойка.

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.