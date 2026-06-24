У польському уряді вважають, що Навроцький свідомо спровокував кризу у відносинах з Україною

У польському уряді вважають, що президент Кароль Навроцький навмисно оголосив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед Конференцією з відновлення України у Гданську. Про це пише польське видання Onet з посиланням на представників уряду.

За словами співрозмовника видання у канцелярії прем’єр-міністра Польщі, Навроцький прагнув спровокувати напруженість у відносинах з Україною і домогтися скасування візиту Зеленського на конференцію.

“Навроцький явно хотів спровокувати напруженість у відносинах з українцями та скасування візиту Зеленського на конференцію до Гданська. Тому він оголосив про позбавлення ордена за тиждень до конференції”, — сказав співрозмовник Onet.

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Конференція з відновлення України у Гданську запланована на четвер і п’ятницю. Її анонсували протягом кількох місяців. Очікується участь кільканадцяти глав держав і урядів, а офіційні делегації мають прибути з понад 50 країн.

Серед учасників, зокрема, очікуються голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Європейської ради Антоніу Кошта та прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

У польському уряді вважають, що таке міжнародне представництво політично невигідне для Навроцького, оскільки суперечить його тезам про те, що країни ЄС нібито ігнорують Дональда Туска і що він не має впливу на переговори щодо майбутнього України.

Співрозмовники Onet звертають увагу і на хронологію подій. За їхніми словами, протягом попереднього тижня “Громадянська коаліція” була змушена реагувати на скандал у столичному Південному шпиталі, а в п’ятницю ввечері Навроцький після двох тижнів зволікання оголосив про позбавлення Зеленського найвищого польського ордена.

За оцінкою джерел видання, це затьмарило медичний скандал, але з погляду правих сил було політично нелогічним кроком.

У канцелярії Туска також вважають, що для “Права і справедливості” та Навроцького проблемою стала участь Польщі у програмі ЄС з фінансування озброєнь SAFE. За словами представника канцелярії, уряд може політично виграти від цієї програми.

Співрозмовник Onet стверджує, що Навроцький і Ярослав Качинський хочуть довести конференцію у Гданську до фіаско, оскільки там можуть бути підписані угоди про участь Польщі у відбудові України. Це, за його словами, знову було б на користь Туска.

Раніше голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України у Гданську.

Речник польського уряду Адам Шлапка у відповідь заявив, що “дивується дискусії” щодо відсутності запрошення для президента, оскільки конференція відбувається на урядовому рівні.