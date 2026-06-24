Російські війська сьогодні атакували дронами цивільну інфраструктуру в центрі Конотопа, а також автозаправну станцію на околиці Сум. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, у Конотопі внаслідок удару відомо щонайменше про двох поранених — жінку та чоловіка.

Григоров зазначив, що чоловік дістав важку травму. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Наслідки удару по Конотопу наразі з’ясовують.

Оновлено. Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що удар “шахедами” прийшовся по кінотеатру в центрі міста. За його словами, у цей момент поруч із фонтаном перебували діти.

Семеніхін заявив, що один із поранених — перехожий, він дістав важку травму ноги. Також поранення шиї отримала жінка, яка теж проходила повз місце удару.

Мер також розповів, що неподалік кінотеатру на лавці перебувала маленька дівчинка з мамою. За його словами, мати встигла заховати дитину, однак дівчинка сильно злякалася і плакала через залишену іграшку.

Семеніхін повідомив, що іграшку забрали та залишили на першому поверсі міськради, щоб мама з дитиною могли її забрати.

Також сьогодні зранку російський безпілотник атакував автозаправну станцію на околиці Сум.

За попередньою інформацією, там постраждали троє цивільних, які перебували на території АЗС. Медики їх обстежують і надають необхідну допомогу.

За даними ОВА, попередньо, ушкодження у постраждалих не важкі.

Григоров наголосив, що російські війська системно б’ють по автозаправних станціях області.