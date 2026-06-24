        Події

        На Закарпатті рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика, якого понад дві доби шукали в Тисі

        Сергій Бордовський
        24 Червня 2026 14:08
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        Дитину віднесло на 4 кілометри: рятувальники знайшли хлопчика у Тисі / Фото: ДСНС
        Дитину віднесло на 4 кілометри: рятувальники знайшли хлопчика у Тисі / Фото: ДСНС

        На Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика, якого шукали понад дві доби поблизу села Гетиня. Про це повідомила ДСНС.

        За даними рятувальників, дитину виявили у водоймі неподалік села Тросник, приблизно за 4 кілометри від місця зникнення.

        Сьогодні для обстеження акваторії залучали 22 рятувальників, 6 одиниць техніки, 3 човни та безпілотник.

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        Також до пошуків долучалися водолази з Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Львів” ДСНС України.

        Обставини події встановлюють правоохоронці.

        У ДСНС також повідомили, що за минулу добу на водоймах України загинули 4 людини, серед них — 2 дитини. Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил безпеки на воді.


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