На Закарпатті рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика, якого понад дві доби шукали в Тисі

На Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика, якого шукали понад дві доби поблизу села Гетиня. Про це повідомила ДСНС.

За даними рятувальників, дитину виявили у водоймі неподалік села Тросник, приблизно за 4 кілометри від місця зникнення.

Сьогодні для обстеження акваторії залучали 22 рятувальників, 6 одиниць техніки, 3 човни та безпілотник.

Реклама

Реклама

Також до пошуків долучалися водолази з Мобільного рятувального центру швидкого реагування “Львів” ДСНС України.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

У ДСНС також повідомили, що за минулу добу на водоймах України загинули 4 людини, серед них — 2 дитини. Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил безпеки на воді.