Україна повернула додому чотирьох моряків із судна, затриманого Іраном в Ормузькій протоці

Україна повернула додому чотирьох своїх громадян, які перебували на борту контейнеровоза Epimonidas, затриманого іранським Корпусом вартових ісламської революції в Ормузькій протоці у квітні 2026 року.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише видання “Бабель”.

Українці входили до складу екіпажу судна. Після затримання корабля Міністерство закордонних справ України, Департамент консульської служби та посольство України в Греції підтримували зв’язок із родинами моряків, грецькою компанією-судновласником та іншими причетними сторонами.

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Наразі всі четверо українських моряків повернулися додому та перебувають зі своїми родинами.

У МЗС зазначили, що стан їхнього здоров’я є задовільним.