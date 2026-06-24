ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливого насильства та зловживання у полку “Скеля”

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактами щодо можливих порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку “Скеля”.

Про це повідомили у ДБР.

Підставою для відкриття провадження стала інформація, опублікована в засобах масової інформації, де йдеться про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих посадових осіб підрозділу.

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Для перевірки викладених відомостей слідчі внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі триває комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин, перевірку достовірності оприлюдненої інформації та з’ясування фактів, наведених у журналістському розслідуванні.

Нагадаємо, за інформацією видання “Бабель”, від кінця 2025 року до весни 2026-го в навчальних центрах 425-го окремого штурмового полку “Скеля” сталося щонайменше 26 смертей військовослужбовців, які не були безпосередньо пов’язані з бойовими діями. За даними журналістів, більшість померлих перебували у підрозділі менш ніж місяць. Найчастіше офіційними причинами смерті вказувалися пневмонія, серцево-судинні захворювання, кардіоміопатія та інші хвороби. Водночас родичі частини загиблих і деякі свідки стверджують, що окремі смерті могли бути пов’язані з неналежною медичною допомогою або застосуванням насильства.