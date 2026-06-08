Змушували носити в зубах капці: ДБР розслідує знущання з працівника ТЦК в Одеському СІЗО

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування після появи в соцмережах відео з можливим знущанням з утримуваного в Одеському слідчому ізоляторі. Жертвою знущань може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в ДБР.

На оприлюднених кадрах видно, як один з утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами.

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Наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень.

У ДБР зазначили, що чоловік, який став жертвою ув’язнених в Одеському СІЗО, сам перебуває під слідством за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян. Бюро здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України (катування) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі та викрадення людини).