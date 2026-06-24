На Волині посадовця військової частини підозрюють у переплаті понад 1 млн грн за продукти

ДБР повідомило про підозру начальнику продовольчої служби однієї з військових частин на Волині. За даними слідства, через неналежний контроль під час закупівель продуктів державному бюджету завдали понад 1,1 млн грн збитків.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, офіцер відповідав за організацію та контроль забезпечення особового складу продуктами харчування. Під час виконання договору Міністерства оборони щодо постачання продовольства до військової частини він не забезпечив належного контролю за формуванням заявок та перевіркою документів.

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Через це до заявок включали дорожчі несезонні овочі замість передбачених каталогом сезонних аналогів, які коштували значно менше. У результаті продукцію поставили та оплатили за завищеними цінами.

Проведені експертизи підтвердили, що державному бюджету завдано збитків на понад 1,1 млн гривень.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України — недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.