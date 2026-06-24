        Події

        Росіяни вдарили по пляжу у Запоріжжі: серед поранених — діти

        Галина Шподарева
        24 Червня 2026 17:01
        Пораений внаслідок удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА
        Пораений внаслідок удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        Вдень 24 червня російські військові завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали троє дітей та дорослий.

        Про це повідомив начільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        За інформацією місцевих пабліків, удар прийшовся по одному з міських пляжів.

        Реклама
        Реклама

        Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Серед поранених — троє дітей.

        Внаслідок атаки пошкоджено автівки та заклад харчування, який не функціонує.

        На оприлюднених Запорізькою ОВА фото видно вирву на піску біля водойми та медиків, які надають допомогу постраждалому.

        Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov