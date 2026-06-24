Росіяни вдарили по пляжу у Запоріжжі: серед поранених — діти

Вдень 24 червня російські військові завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали троє дітей та дорослий.
Про це повідомив начільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією місцевих пабліків, удар прийшовся по одному з міських пляжів.
Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Серед поранених — троє дітей.
Внаслідок атаки пошкоджено автівки та заклад харчування, який не функціонує.
На оприлюднених Запорізькою ОВА фото видно вирву на піску біля водойми та медиків, які надають допомогу постраждалому.