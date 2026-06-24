Росіяни вдарили по пляжу у Запоріжжі: серед поранених — діти

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На оприлюднених Запорізькою ОВА фото видно вирву на піску біля водойми та медиків, які надають допомогу постраждалому.

Внаслідок атаки пошкоджено автівки та заклад харчування, який не функціонує.

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Серед поранених — троє дітей.

За інформацією місцевих пабліків, удар прийшовся по одному з міських пляжів.