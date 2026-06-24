ФАБ-500 упала на Бєлгородщині: за рік Росія “загубила” щонайменше 26 авіабомб

Російська авіабомба ФАБ-500 упала на селище Майський Бєлгородської області. Це щонайменше 26-й авіаційний боєприпас, який “нештатно зійшов” на території РФ або окупованих українських регіонів від початку 2026 року.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на власні джерела в МНС.

За попередніми даними, внаслідок падіння авіабомби ніхто не постраждав.

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За інформацією видання, що це щонайменше 26-й випадок “нештатного сходу” російської авіабомби на території РФ або окупованих українських регіонів у 2026 році.

Загалом за час повномасштабної війни російські ВКС “нештатно” впустили щонайменше 334 авіабомби. Більшість із них упали на Бєлгородську область, однак російська влада приховує такі випадки.

За підрахунками ASTRA, у 2025 році Росія впустила на власні та окуповані території щонайменше 143 авіабомби. У 2024 році таких випадків було щонайменше 165.

Свого часу для протидії українській ППО російська армія почала оснащувати радянські авіабомби ФАБ комплектами УМПК. Після такого оновлення на бомбах з’являються крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати їх із території РФ. Водночас через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до цілей і падають на російські території.

Російська влада намагається приховувати такі факти. Коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб є мирні жителі, причиною можуть називати атаки ЗСУ.

У січні 2026 року близький до ВКС РФ Z-канал Fighterbomber визнав, що російські авіабомби регулярно падають у межах Бєлгорода.