18 днів без зв’язку із переломом ребер: ДБР розслідує можливі порушення в ТЦК на Миколаївщині

ДБР розпочало розслідування після перевірки можливих порушень прав громадян у Миколаївському обласному ТЦК та СП. Під час перевірки встановили, що один із мобілізованих 18 днів перебував без зв’язку з рідними та мав перелом ребер.

Про це повідомили в ДБР.

Слідчі Бюро долучилися до перевірки інформації про можливі порушення прав громадян у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, яку проводили представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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В обласному збірному пункті працівники ДБР опитали всіх присутніх щодо умов перебування і можливих порушень їхніх прав.

Під час перевірки підтверджено факт перебування одного з мобілізованих без зв’язку з рідними протягом 18 днів. Також встановлено, що чоловік перебував у збірному пункті з тілесними ушкодженнями — переломом ребер. За словами мобілізованого, ці ушкодження він отримав від правоохоронців під час проведення мобілізаційних заходів.

Розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, та ч. 1 ст. 122 КК України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.