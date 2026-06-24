На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл

У Чернігівській області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію з прикордоння з 1 липня. Йдеться про 12 населених пунктів у чотирьох громадах, а також про продовження евакуаційних заходів ще у семи селах.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Рішення про обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах ухвалили на запит військових.

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У Корюківській громаді евакуація стосуватиметься сіл Прибинь, Шишківка та Рудня.

У Городнянській громаді — Лемешівки та Мощенки.

У Новгород-Сіверській громаді — Вороб’ївки, Каменя, Кам’янської Слободи, Карабанів і Чайкиного.

У Семенівській громаді — Газопровідного та Олександрівки.

Також ухвалено рішення про продовження заходів обов’язкової евакуації із семи прикордонних сіл, де її оголошували взимку. Охочі жителі виїхали, решта писали відмови.

Йдеться про Гірськ у Сновській громаді, Берилівку в Городнянській громаді, Бучки, Грем’яч і Будо-Вороб’ївську в Новгород-Сіверській громаді, а також Костобобрів і Залізний Міст у Семенівській громаді.

За даними громад та районних військових адміністрацій, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько тисячі жителів. Серед них — 120 дітей.

“Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей — обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені”, — йдеться в повідомленні.

Евакуацію мають завершити за два місяці.