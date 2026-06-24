Високі ціни на квитки не зупинили фанів: ЧС-2026 у США б’є рекорди відвідуваності

Відвідуваність чемпіонату світу-2026 рухається до рекордних показників, попри високі ціни на квитки та туристичні обмеження адміністрації Дональда Трампа. За 44 матчі турніру загальна кількість глядачів перевищила 2,85 млн, а стадіони були заповнені в середньому на 99,6%.

Про це пише Reuters із посиланням на аналіз даних FIFA.

За 44 матчі загальна відвідуваність перевищила 2,85 млн людей. Середній стадіон був заповнений приблизно на 99,6%.

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“Американцям подобаються великі події. Вони хочуть бути там, де відбуваються великі моменти”, — сказав експерт зі спортивної економіки з Університету Сан-Франциско Ден Рашер.

Цьогорічний чемпіонат світу більший за попередні: він складається зі 104 матчів замість 64. Водночас відвідуваність рухається до того, щоб побити абсолютний рекорд ще до 64-го матчу турніру.

Нинішній рекорд становить майже 3,6 млн глядачів. Його встановили у 1994 році, коли США востаннє приймали чемпіонат світу.

Економіст і експерт зі спортивного бізнесу з Коледжу Святого Хреста Віктор Метісон зазначив, що частково високі показники пояснюються великими стадіонами у США. Водночас у відсотковому вимірі стадіони у 2026 році заповнені більше, ніж майже на будь-якому чемпіонаті світу цього століття, за можливим винятком турніру в Німеччині у 2006 році.

Високі ціни не зупинили фанів

Футбол у США не є таким популярним, як у Бразилії чи Німеччині, однак квитки на матчі чемпіонату світу ніколи не були дорожчими.

FIFA вперше застосувала модель динамічного ціноутворення, за якої вартість квитків змінюється залежно від попиту. Наприклад, квиток в останню хвилину на матч Парагвай — Австралія коштував 450 доларів.

На вторинному ринку ціни були ще вищими. За даними TicketData, середня ціна найдешевшого квитка на перепродажі на окремий матч становила 798 доларів.

FIFA зіткнулася з критикою через таку цінову стратегію. У федерації заявили, що вона відображає ринковий попит і відповідає галузевим тенденціям, а також повідомили, що зробили доступними 130 тисяч квитків по 60 доларів.

FIFA очікує мільярдні доходи

FIFA прогнозує понад 3 млрд доларів доходу від продажу квитків і hospitality-прав. Експерти вважають, що ця оцінка може бути консервативною.

Віктор Метісон припускає, що сума може зрости до 4 млрд доларів. Для порівняння, у 2022 році доходи становили близько 949 млн доларів, а у 2018 році — 712 млн доларів.

За словами експертів, американці готові платити за події, які сприймають як преміальний спортивний продукт.

“Американці хочуть найкращого, а чемпіонат світу — це вершина”, — сказав Ден Рашер.

Туризм і обмеження

Деякі спостерігачі вважають, що залученість уболівальників могла бути ще більшою, якби не туристичні обмеження адміністрації Трампа та зростання антиамериканських настроїв за кордоном.

FIFA раніше також критикували за рішення присудити Дональду Трампу премію миру. Його імміграційна політика ускладнила можливість для громадян Гаїті, Ірану, Сенегалу та інших країн приїхати до США на турнір.

У Білому домі заявили, що чемпіонат світу стане однією з найбільших і найвидовищніших подій в історії, а також має бути найбезпечнішим і найзахищенішим.

Речник FIFA назвав турнір великим успіхом з погляду залучення вболівальників. За його словами, станом на понеділок фан-фестивалі відвідали понад 3,5 млн людей.

Експерти вважають, що успішне проведення чемпіонату світу може стати добрим знаком для наступної великої спортивної події у США — літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.