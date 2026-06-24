Reuters: Росія просить бензин у Казахстану через дефіцит після атак дронів по НПЗ

Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Москва намагається пом’якшити наслідки дефіциту пального, який виник через зупинки НПЗ та позапланові ремонти.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела в галузі.

Дефіцит, спричинений зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами після атак українських дронів, загострюється. Після українських атак дронів зупинки на кількох великих НПЗ у центральній Росії скоротили виробництво бензину приблизно на 25% у річному вимірі станом на кінець червня.

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Міністерство енергетики Росії ситуацію не коментує. Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявляв, що Астана не отримувала офіційного запиту від Москви щодо постачання бензину. Reuters зазначає, що імпорт є незвичним кроком для Росії як одного з великих світових експортерів пального.

Російський уряд розглядає заходи для стабілізації ринку. Серед них — обмеження експорту пального, збільшення субсидій для нафтопереробників та імпорт.

Цього місяця Москва дозволила НПЗ виробляти бензин і дизель для внутрішнього ринку з нижчими якісними характеристиками. Росія також планує морський імпорт бензину, що вказує на серйозність перебоїв.

Казахстан є відносно невеликим виробником пального порівняно з Росією, тому постачання навряд чи будуть значними. Наразі Казахстан має надлишок бензину, однак технічне обслуговування на Атирауському НПЗ з 26 червня до 20 липня скоротить доступні резерви.

Одним із можливих джерел постачання може бути казахстанський НПЗ Kondensat. Він переробляє газовий конденсат із російського НПЗ TANECO та має квоти на експорт пального.

У травні 2026 року Kondensat експортував 15 207 тонн бензину АІ-92 та АІ-95 до Грузії. Водночас TANECO, який належить російській Tatneft, повністю зупинив переробку нафти 12 червня після атаки дрона, що може обмежити сировину для Kondensat.

Джерело в Казахстані повідомило Reuters, що постачання бензину до Росії можуть бути можливими в обмін на російське авіаційне пальне.