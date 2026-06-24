Світоліна після перемоги над росіянкою знялася з турніру перед Вімблдоном: яка причина

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру в німецькому Бад-Гомбурзі. Це були її останні змагання перед Вімблдоном-2026, основний раунд якого стартує 29 червня.

Про це пише Суспільне Спорт.

Світоліна знялася зі змагань через травму правого стегна. У чвертьфіналі вона мала зустрітися з китаянкою Сіньюй Ван.

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Перед цим Світоліна здобула вольову перемогу над “нейтральною” Людмілою Самсоновою.

“Учорашня перемога далася у дуже напруженій боротьбі, але вона забрала від мого організму трохи більше сил, ніж я очікувала. Тому мені потрібно ще кілька днів на відновлення”, — сказала Світоліна у відеокоментарі від організаторів турніру.

Турнір у Бад-Гомбурзі був останнім для українки перед Вімблдоном-2026.

Основний раунд трав’яного турніру Грендслему розпочнеться 29 червня.