Світоліна після перемоги над росіянкою знялася з турніру перед Вімблдоном: яка причина

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру в німецькому Бад-Гомбурзі. Це були її останні змагання перед Вімблдоном-2026, основний раунд якого стартує 29 червня.
Про це пише Суспільне Спорт.
Світоліна знялася зі змагань через травму правого стегна. У чвертьфіналі вона мала зустрітися з китаянкою Сіньюй Ван.
Перед цим Світоліна здобула вольову перемогу над “нейтральною” Людмілою Самсоновою.
“Учорашня перемога далася у дуже напруженій боротьбі, але вона забрала від мого організму трохи більше сил, ніж я очікувала. Тому мені потрібно ще кілька днів на відновлення”, — сказала Світоліна у відеокоментарі від організаторів турніру.
Турнір у Бад-Гомбурзі був останнім для українки перед Вімблдоном-2026.
Основний раунд трав’яного турніру Грендслему розпочнеться 29 червня.
Unfortunately, Elena Svitolina has been forced to pull out from her quarterfinal match due to a right hip injury. We wish you a speedy recovery and all the best, Elena! #BHO26 pic.twitter.com/fUuwS1x3PD— Bad Homburg Open powered by Solarwatt (@badhomburgopen) June 24, 2026