Нафта обвалилася майже до $70, але бензин дешевшає повільно: Трамп звинуватив компанії у завищенні цін

На тлі надій щодо нормалізації руху суден через Ормузьку протоку ціни на нафту впали майже до $70 за барель. Brent подешевшала до найнижчого рівня з часу до початку війни з Іраном.

Про це пише New York Post.

Трейдери сподіваються, що глобальні постачання енергоносіїв швидко нормалізуються, якщо США та Іран зможуть досягти тривалої мирної угоди. Ф’ючерси на Brent знизилися на 3,1% — до $73,13 за барель. Це найнижчий рівень із дня перед початком війни з Іраном після ударів США та Ізраїлю 28 лютого. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 3,8% — до $70,43 за барель. Раніше протягом дня цей бенчмарк ненадовго опускався нижче $70.

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Ринок відреагував на заяву Міжнародної морської організації про те, що Іран та Оман почнуть координувати масштабну евакуацію понад 11 тисяч моряків, які застрягли, через Ормузьку протоку.

На цьому тлі американські фондові індекси зросли. Dow Jones Industrial Average піднявся на 494 пункти, або на 1%, тоді як S&P 500 і Nasdaq додали 0,6% і 0,7% відповідно.

Ціни на бензин у США також знижуються шостий тиждень поспіль. У середу вони досягли $3,93 за галон, що значно нижче піку в $4,56 за галон, за даними AAA. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що бензин дешевшає недостатньо швидко, і звинуватив нафтові компанії у завищенні цін.

“Великі нафтові компанії не знижують свої ціни на заправках відповідно до різко нижчих цін, які вони платять за нафту. Ці ціни падають як камінь! Іншими словами, клієнтів “обдирають”, — написав Трамп у Truth Social.

Він також заявив, що доручив Міністерству юстиції негайно почати перевірку.

За даними AAA, ціни на бензин у США за останній місяць знизилися на 13%, або на 59 центів. За той самий період Brent подешевшала більш ніж на 15%, або приблизно на $13, а американська нафта — на 12%, або приблизно на $9.

Експерти зазначають, що між цінами на нафту та бензин існує приблизно двотижневий лаг, оскільки пальне на заправках було закуплене за вищими цінами. Крім того, повна нормалізація руху танкерів може тривати до шести місяців. Ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів на Близькому Сході, за оцінкою Джо Адамскі з ProcureAbility, може зайняти від шести місяців до двох років.

Операторам потрібно розвантажити судна, які місяцями були заблоковані в протоці, і знову їх завантажити. Також залишаються побоювання щодо безпеки після повідомлень про мінування Іраном водного шляху.

Водночас деякі судна вже вийшли з Ормузької протоки після того, як США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ дає двом країнам 60 днів для досягнення остаточної угоди.

Трамп заявив, що Іран йому повідомив: для суден, які проходитимуть протокою, не буде жодних зборів, страхових витрат або інших платежів.