Мелоні різко відповіла Трампу після нових заяв президента США

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні знову відповіла президенту США Дональду Трампу у соцмережах після того, як він поставив під сумнів її політичну популярність і повторив заяву, що вона нібито неодноразово просила його про спільне фото.

Про це повідомляє BBC News.

У суботу Трамп заявив, що прем’єрка «має погані справи в Італії з рівнем популярності». Він також звинуватив Мелоні в тому, що вона не підтримує зусилля США, спрямовані на те, щоб не допустити отримання або розробки Іраном ядерної зброї.

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У заяві в Instagram Мелоні назвала «постійні, неспровоковані атаки» Трампа «безглуздими».

«Щодо моєї популярності, дружба з вами їй точно не допомогла, і вона не залежить від моїх стосунків із вами», — заявила Мелоні.

«Моя популярність — не ваша справа. Раджу вам зосередитися на своїй», — додала вона.

Раніше в суботу Трамп також заявив, що Мелоні створила «великі логістичні незручності», заборонивши США використовувати італійські авіаційні об’єкти для американських військових операцій в Ірані.

Італійська прем’єрка відповіла, що використання італійських баз «регулюється угодами, які ми завжди поважали і які не можуть бути порушені, доки я є прем’єр-міністеркою».

У п’ятницю Мелоні заявила, що була вражена першою заявою Трампа про те, що вона нібито «благала» його про фото під час зустрічі G7 цього тижня у Франції.

Тривалий обмін заявами між ними підкреслив розрив, що формується між двома країнами після військових дій Трампа проти Ірану цього року.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скасував поїздку до США, заплановану на початок наступного тижня.

Трампа і Мелоні сфотографували під час близької розмови на саміті G7. Пізніше італійська лідерка заявила журналістам, що їхні відносини не змінилися і «жодних взаємних претензій» не було.

Невдовзі після цього Трамп дав телефонне інтерв’ю італійському телеканалу La7, у якому заявив: «Вона благала мене зробити з нею фото; мені стало її шкода».

«Вона, мабуть, щаслива, що я з нею поговорив», — сказав він. La7 не оприлюднив оригінальні слова Трампа англійською, а озвучив їх італійською.

Коментуючи цю заяву, Мелоні у відео в Instagram сказала, що була «відверто приголомшена».

«Я не знаю, чому президент США поводиться так щодо союзників», — заявила вона, додавши, що це сталося не вперше.

«Але є одна річ, яку він має пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не просять», — сказала Мелоні.

Коментарі Мелоні підтримали представники різних політичних сил в Італії.

Раніше цього року лідери двох країн також мали суперечку після того, як Трамп у дописі в Truth Social звинуватив Папу Лева XIV у тому, що він «слабкий щодо злочинності і жахливий для зовнішньої політики», а пізніше сказав журналістам, що він «не великий фанат». Мелоні назвала ці коментарі «неприйнятними».

До цього лідери двох країн мали близькі політичні відносини. Мелоні була єдиною європейською лідеркою, яка відвідала інавгурацію Трампа у січні 2025 року.