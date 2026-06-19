Між Трампом і Мелоні спалахнув публічний конфлікт через заяви про зустріч на G7

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови в ефірі La7 заявив, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні нібито просила його зробити спільне фото, пише ANSA.

Коментуючи зустріч із Мелоні на саміті G7, Трамп сказав, що вона «благала» про фотографію з ним і що він погодився лише тому, що йому стало її шкода.

Під час тієї ж розмови американський президент розкритикував європейську політику в енергетичній та міграційній сферах. За його словами, Європа припустилася помилок щодо енергетики та імміграції, а вітрові електростанції він назвав невдалим рішенням.

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Відповідаючи на запитання про можливий вступ України до Європейського Союзу та вплив цього питання на контакти з Володимиром Путіним, Трамп заявив, що не бере участі в цьому процесі та що Сполучені Штати «хочуть лише миру».

Джорджа Мелоні відреагувала на слова Трампа в Instagram, назвавши його заяви «повністю вигаданими».

«Я і Італія ніколи не благаємо», — написала прем’єрка. Вона також заявила, що не розуміє, чому президент США так поводиться із союзниками, і висловила жаль, що він не демонструє такої ж рішучості щодо противників Заходу.

Після заяв Трампа президент Італії Серджо Маттарелла зателефонував Мелоні та висловив їй підтримку.

На слова американського президента також відреагували представники італійської влади та політики. Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні повідомив про скасування свого запланованого візиту до США, заявивши, що слова Трампа образили всю Італію.

Міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що не може уявити Мелоні, яка просить когось про фотографію, а лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні написав, що атака на Мелоні є атакою на всіх її прихильників.

Підтримку прем’єрці також висловили міністр культури Алессандро Джулі, міністр з інституційних реформ Марія Елізабетта Альберті Казеллаті, підсекретар уряду Джованбаттіста Фаццоларі та президент Confindustria Емануеле Орсіні.

Водночас представники опозиції використали ситуацію для критики як Трампа, так і уряду Мелоні. Серед них були Джузеппе Конте, Іларія Саліс, Ріккардо Маджі та віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно.