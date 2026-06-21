Після нічної атаки спалахнули нафтобаза у Керчі та порт “Кавказ”

В окупованій Керчі після нічної української атаки горить нафтобаза Керченського торгового порту. Також зафіксована пожежа у порту «Кавказ» на російському березі Керченської протоки.

За відеозаписами, OSINT-аналітики ASTRA встановили, що горить нафтобаза Керченського торгового порту на Таманській вулиці в окупованій Росією Керчі.

Керч, Крым. Порт после ударных ударов БПЛА Сил Оборони. pic.twitter.com/wxuVxjnKVD Реклама Реклама June 21, 2026

Нафтобаза Керченського торгового порту розташована менш ніж за 1 км від ділянки з’єднання Керченського мосту з береговою лінією.

Об’єкт використовується для зберігання та перевалки нафтопродуктів, зокрема мазуту і дизельного пального, через Керченську протоку. Цей паливний термінал забезпечує паливом судна та обслуговує поромну переправу «Крим — Кавказ».

Також горить порт «Кавказ» на російському березі Керченської протоки. Пожежу зафіксували за допомогою супутникового сервісу відстеження температурних аномалій NASA Firms.

Порт «Кавказ» дозволяє приймати автомобільні та залізничні пороми і є одним із найбільших пасажирських портів у РФ.

14 березня повідомлялося про атаку на порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Тоді постраждали три людини, пошкодження отримало судно.