В Україні 21 червня буде сонячно і спекотно, місцями до 33°

У неділю, 21 червня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде північний, на заході країни — південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°, на півдні — до 20°. Удень повітря прогріється до 24-29°, на заході та півдні місцями очікується 30-33°.

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У Київській області та Києві також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 12-17°, удень — 24-29°. У Києві вночі очікується 15-17°, удень — 26-28°.