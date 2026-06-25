На Херсонщині загинули двоє саперів Norwegian People’s Aid: організація зупинила розмінування в Україні

Перший сапер, 24-річний працівник NPA, загинув удень у середу. Пізніше в лікарні помер ще один співробітник організації — 25-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час обстрілу.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що медики боролися за життя пораненого, однак травми виявилися надто важкими.

Ще четверо колег загиблих саперів зазнали поранень. У Norwegian People’s Aid заявили, що їхні травми не становлять загрози життю.

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Після загибелі двох співробітників Norwegian People’s Aid оголосила про зупинення всіх операцій із розмінування в Україні. В організації пояснили, що це рішення ухвалили заради безпеки персоналу.

Водночас інші напрями роботи NPA в Україні, зокрема у сфері цивільного захисту та продовольчої безпеки, продовжаться.

Генеральний секретар Norwegian People’s Aid Раймонд Юхансен заявив, що головним пріоритетом організації зараз є підтримка постраждалих, поранених та співробітників як в Україні, так і в Норвегії.

За даними військової адміністрації Херсонської області, удар по Новопетрівці міг бути завданий балістичною ракетою “Іскандер-М”. Водночас у Norwegian People’s Aid зазначили, що продовжують перевіряти цю інформацію та з’ясовувати точні обставини атаки.

Село Новопетрівка розташоване приблизно за 40 кілометрів від Дніпра, вздовж якого проходить лінія фронту. З весни до осені 2022 року населений пункт перебував під російською окупацією, доки російські війська не відступили з правобережної частини Херсонської області.