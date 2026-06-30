        Події

        У Харкові сапери ДСНС вилучили з подвір’я нерозірвану російську авіабомбу

        Віктор Алєксєєв
        30 Червня 2026 18:26
        читать на русском →

        У Холодногірському районі Харкова сапери ДСНС вилучили з приватного подвір’я нерозірвану російську авіабомбу.

        Про це повідомила ДСНС.

        Напередодні російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району міста.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок влучання однієї з авіабомб загинула дівчина, ще 12 людей отримали травми.

        Інша бомба влучила на територію приватного домоволодіння, глибоко увійшла в ґрунт і не розірвалася.

        Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний боєприпас із землі.

        Після цього авіабомбу вивезли для подальшого знешкодження.

        Російська КАБ впала на приватне подвір’я у Харкові та не вибухнула / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov