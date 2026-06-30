У Харкові сапери ДСНС вилучили з подвір’я нерозірвану російську авіабомбу

У Криму та Запорізькій області уражено важливі об’єкти окупантів

Після цього авіабомбу вивезли для подальшого знешкодження.

Інша бомба влучила на територію приватного домоволодіння, глибоко увійшла в ґрунт і не розірвалася.

Внаслідок влучання однієї з авіабомб загинула дівчина, ще 12 людей отримали травми.