У Харкові сапери ДСНС вилучили з подвір’я нерозірвану російську авіабомбу

У Холодногірському районі Харкова сапери ДСНС вилучили з приватного подвір’я нерозірвану російську авіабомбу.
Про це повідомила ДСНС.
Напередодні російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Холодногірському району міста.
Внаслідок влучання однієї з авіабомб загинула дівчина, ще 12 людей отримали травми.
Інша бомба влучила на територію приватного домоволодіння, глибоко увійшла в ґрунт і не розірвалася.
Фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний боєприпас із землі.
Після цього авіабомбу вивезли для подальшого знешкодження.