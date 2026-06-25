Будинки падали, люди ночували просто неба: Венесуелу сколихнули руйнівні землетруси

Венесуела оголосила надзвичайний стан після двох потужних землетрусів, які спричинили руйнування в Каракасі, пошкодили лінії електропередач та завдали серйозної шкоди головному аеропорту столиці, повідомляє Bloomberg.

У середу ввечері землетрус магнітудою 7,2 стався менш ніж за хвилину до ще потужнішого поштовху магнітудою 7,5. Епіцентр другого землетрусу був у штаті Яракуй на захід від Каракаса.

Майже одразу після цього на іншому кінці світу землетрус магнітудою 6,9 стався на півночі Японії. Поштовхи відчувалися, зокрема, у Токіо, де тремтіли будівлі.

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Наслідки землетрусу у Венесуелі / Фото: Reuters, AP Photo, AFP

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес у зверненні до країни заявила, що аеропорт закрили через серйозні пошкодження. Школи тимчасово скасовують заняття, а громадян закликали відмовитися від несуттєвої роботи.

За словами Родрігес, унаслідок землетрусів є загиблі.

“Усі наші органи влади та система цивільного захисту зосереджені на головному завданні — порятунку життів. Після цього ми займемося всім, що стосується відновлення інфраструктури”, — сказала вона.

Родрігес також повідомила, що багатосторонні кредитори вже запропонували Венесуелі підтримку. Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що Вашингтон перебуває на зв’язку з венесуельською владою та мобілізує допомогу.

Частина наляканих родин залишалася на вулиці через повторні поштовхи. Венесуельські мігранти в Колумбії та інших країнах намагалися зв’язатися з родичами, однак у багатьох районах країни мобільний зв’язок не працював.

Початкове попередження про цунамі в Карибському басейні згодом скасували.

Міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельйо заявив, що внаслідок землетрусів обвалилися окремі будинки та будівлі. За його словами, постраждали також штати Трухільйо, Карабобо, Міранда, Арагуа, Фалькон і Ла-Гуайра.

Влада поки не оприлюднила оцінок кількості загиблих і поранених.

Деякі літні жителі Венесуели зазначили, що нинішні події нагадали їм потужний землетрус 1967 року, який забрав життя сотень людей.

Повідомлень про пошкодження нафтових об’єктів Венесуели наразі не надходило. За наявними даними, нафтопереробний центр у Парагуані, розташований за 225 кілометрів на захід від епіцентру, продовжив роботу у звичайному режимі.

Робота портового комплексу Хосе та нафтопереробного заводу Пуерто-ла-Крус також не була порушена.

Катастрофа може ще більше посилити тиск на економіку Венесуели, яка вже переживає глибоку кризу, одну з найвищих інфляцій у світі та регулярні перебої з електропостачанням.