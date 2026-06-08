Потужний землетрус магнітудою 7,8 сколихнув Філіппіни та Індонезію: повідомляють про загиблих і загрозу цунамі

Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався біля південного узбережжя Філіппін уранці 8 червня. Влада перевіряє повідомлення про щонайменше 15 загиблих і 129 постраждалих, а в кількох країнах було оголошено попередження про цунамі.

Землетрус стався поблизу острова Мінданао, приблизно за 20 кілометрів від провінції Сарангані, повідомляє Reuters.

Поштовхи відчувалися в десятках районів Філіппін, а також на індонезійському острові Сулавесі, розташованому за понад 400 кілометрів від епіцентру.

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Після землетрусу попередження про можливе цунамі оголосили на півдні Філіппін, у північній частині Індонезії та в малайзійському штаті Сабах на острові Борнео.

Філіппінська влада перевіряє інформацію про 15 загиблих і 129 поранених. За попередніми даними, більшість постраждалих отримали травми через падіння уламків будівель.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший доручив негайно розгорнути заходи реагування на стихійне лихо, підготувати гуманітарну допомогу, евакуаційні центри та рятувальні операції.

У місті Генерал-Сантос обвалився будинок, у якому розташовувався ресторан швидкого харчування. Також через побоювання щодо пошкоджень було евакуйовано одну з лікарень. Університет Нотр-Дам де Дадіангас повідомив про обвал однієї зі своїх будівель, однак людей усередині не було.

Філіппінська сейсмологічна служба зафіксувала щонайменше дев’ять сильних афтершоків, найпотужніший із яких мав магнітуду 6,7.

Військові підрозділи з ліквідації наслідків стихійних лих уже направлено до постраждалих районів.

У північній частині індонезійського Сулавесі було зафіксовано хвилі цунамі заввишки до 0,75 метра. Місцеві жителі, зокрема мешканці островів Сангір, почали евакуацію на височини.

За даними Reuters, землетрус стався через вісім місяців після найсмертоноснішого землетрусу на Філіппінах за останні 12 років. Країна разом з Індонезією розташована в Тихоокеанському вогняному кільці — одному з найактивніших сейсмічних регіонів світу.