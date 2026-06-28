У Венесуелі кількість загиблих після двох землетрусів перевищила 1400

Кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі перевищила 1400 людей. Рятувальники продовжують пошуки тих, хто може залишатися під завалами в найбільш постраждалих прибережних районах, пише Reuters.

Землетруси у Венесуелі: рятувальники з різних країн шукають людей під завалами / Фото: REUTERS/Maxwell Briceno

За даними влади, до Венесуели вже прибули понад 1600 іноземних рятувальників, ще кілька команд перебувають у дорозі. Пошукові роботи тривають у штаті Ла-Гуайра та окремих районах Каракаса, де родини загиблих і волонтери вже кілька днів розбирають завали.

Найбільших руйнувань зазнали прибережні райони, зокрема Карабальєда в Ла-Гуайрі. Свідки Reuters бачили, як американські гелікоптери доставляли туди рятувальні команди.

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Землетруси сталися в середу. Після основних поштовхів регіон пережив сотні афтершоків, через що багато людей бояться повертатися до пошкоджених будинків і ночують просто неба.

Мешканці постраждалих районів кажуть, що допомога надходить нерівномірно. У деяких місцях уже працює важка техніка, але люди скаржаться на її нестачу та обмежену присутність офіційних служб.

У районі Лос-Коралес 60-річна Бейсі Рівас розповіла, що кілька будинків у її кварталі ще стоять, але сильно пошкоджені.

“Від ночі землетрусів майже всі сусіди сплять на вулиці через афтершоки”, — сказала вона.

За даними влади, сотні людей вважаються зниклими безвісти або можуть перебувати під завалами. Водночас на сайті, який просуває венесуельська опозиція, у списках зниклих безвісти значаться понад 55 тисяч людей.

Геологічна служба США оцінила, що кількість загиблих унаслідок землетрусів магнітудою 7,2 та 7,5 може перевищити 10 тисяч. У такому разі катастрофа стане однією з найсмертоносніших у Латинській Америці за останнє століття.

Влада обмежила доступ до Ла-Гуайри та контролює рух головною дорогою з Каракаса. Там заявляють, що цивільний транспорт заважає проїзду машин екстрених служб. Людей, які не входять до офіційних рятувальних команд, пропускають лише за спеціальними перепустками.

Електропостачання в регіоні поступово відновлюють. Енергосистема Венесуели роками страждає від недоінвестування та санкцій, а в деяких регіонах країни регулярні багатогодинні відключення світла стали звичним явищем.

Папа Лев, виступаючи в Римі, помолився за жертв землетрусів, їхні родини та всіх, хто бере участь у рятувальних роботах. Він також висловив сподівання, що міжнародна солідарність із Венесуелою триватиме.

США вже направили допомогу Венесуелі після землетрусів. За словами високопосадовця американської адміністрації, найближчим часом очікується оголошення нового пакета фінансування на сотні мільйонів доларів — додатково до 150 млн доларів, які адміністрація Дональда Трампа вже пообіцяла виділити.

Катастрофа може мати й політичні наслідки для тимчасової президентки Дельсі Родрігес, яка позиціонує себе як політик змін, хоча раніше обіймала посаду віцепрезидентки за Ніколаса Мадуро.

Reuters також повідомляє, що спроби опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо домогтися допомоги США для повернення до Венесуели викликають роздратування у частини посадовців у Вашингтоні. Там вважають, що після катастрофи для цього ще зарано.