ЗСУ за добу знищили 67 артсистем, 450 авто і 1270 окупантів

Станом на 25 червня 2026 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України орієнтовно становлять близько 1 397 060 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів.

Також російська армія втратила 12 057 танків, зокрема один — за останню добу. Кількість знищених бойових броньованих машин зросла до 24 818, ще дві одиниці було уражено за добу.

Реклама

Реклама

Втрати РФ в артилерійських системах сягнули 44 731 одиниці. За добу українські військові знищили ще 67 артсистем.

Крім того, окупанти втратили 1893 реактивні системи залпового вогню, з них чотири — за останню добу. Кількість знищених засобів ППО зросла до 1443 одиниць, ще три було уражено протягом доби.

За даними Генштабу, Росія також втратила 436 літаків, 353 гелікоптери, 1728 наземних робототехнічних комплексів і 371 882 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Лише за минулу добу було знищено 1994 такі БПЛА.

Втрати РФ у крилатих ракетах становлять 4787 одиниць, у кораблях і катерах — 33, у підводних човнах — 2.

Також з початку повномасштабної війни українські військові знищили 111 707 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. За добу цей показник зріс на 450 одиниць.

Крім того, російська армія втратила 4339 одиниць спеціальної техніки, з них шість — за останню добу.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.