Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені коледж, гуртожиток і АЗС

Із вечора російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок ворожих ударів.
У Дніпровському районі загорілося складське приміщення з комунальною технікою. Пошкоджено близько 10 транспортних засобів.
Під ударом також опинилися дві громади Синельниківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок культури, також пошкоджено приватні житлові будинки.
У Павлограді через атаки спалахнуло кілька пожеж. Руйнувань зазнали будівля коледжу, гуртожиток, оздоровчий комплекс та автомобілі.
У Нікопольському районі російським вогнем пошкоджено АЗС.
У Криворізькому районі під ударом опинився об’єкт інфраструктури.
За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих. Вогнеборці ліквідували всі пожежі, спричинені російськими ударами.