        Події

        Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені коледж, гуртожиток і АЗС

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 09:26
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        На Дніпропетровщині після атак горіли склад, будинок культури та об’єкти у Павлограді / Фото: ДСНС
        На Дніпропетровщині після атак горіли склад, будинок культури та об’єкти у Павлограді / Фото: ДСНС

        Із вечора російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровської області. Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок ворожих ударів.

        У Дніпровському районі загорілося складське приміщення з комунальною технікою. Пошкоджено близько 10 транспортних засобів.

        Під ударом також опинилися дві громади Синельниківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок культури, також пошкоджено приватні житлові будинки.

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        У Павлограді через атаки спалахнуло кілька пожеж. Руйнувань зазнали будівля коледжу, гуртожиток, оздоровчий комплекс та автомобілі.

        У Нікопольському районі російським вогнем пошкоджено АЗС.

        У Криворізькому районі під ударом опинився об’єкт інфраструктури.

        За даними ДСНС, обійшлося без постраждалих. Вогнеборці ліквідували всі пожежі, спричинені російськими ударами.


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