Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені коледж, гуртожиток і АЗС

У Павлограді через атаки спалахнуло кілька пожеж. Руйнувань зазнали будівля коледжу, гуртожиток, оздоровчий комплекс та автомобілі.

Під ударом також опинилися дві громади Синельниківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок культури, також пошкоджено приватні житлові будинки.

У Дніпровському районі загорілося складське приміщення з комунальною технікою. Пошкоджено близько 10 транспортних засобів.