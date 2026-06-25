СБУ затримала громадянина РФ, який коригував удари по Запоріжжю

Контррозвідка СБУ затримала у Запорізькій області громадянина РФ, який, за даними спецслужби, коригував російські обстріли по Запоріжжю та прилеглих районах.

У СБУ повідомили, що чоловік жив у прифронтовому селищі регіону і наводив повітряні атаки росіян по обласному центру.

За даними розслідування, він потрапив у поле зору російських спецслужб після того, як публікував проросійські коментарі у соціальних мережах.

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Після цього фігурант почав виконувати завдання ворога. Він регулярно обходив місцевість за 20 км від лінії бойового зіткнення, щоб виявити розташування Сил оборони.

За інформацією СБУ, російські війська готували удари по цих локаціях дронами-камікадзе та керованими авіабомбами.

Пріоритетним завданням агента було встановлення координат бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян на Запорізькому напрямку.

Також він мав виявити місця базування української ППО, яка захищає повітряний простір Запоріжжя.

Співробітники СБУ викрили чоловіка на етапі його розвідувальних виходів. Після заходів з убезпечення локацій Сил оборони його затримали “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку біля військового об’єкта.

Під час обшуку в оселі затриманого вилучили засоби зв’язку, за допомогою яких він контактував із російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.