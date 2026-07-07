Мінус ще один НПЗ: Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки БпЛА

Омський нафтопереробний завод, найбільший у Росії, зупинив роботу після української атаки дронів. Зупинка підприємства, яке є найбільшим виробником бензину в РФ, може погіршити дефіцит пального по всій країні.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела у галузі.

Удар по НПЗ у понеділок став однією з найдальших атак України за час війни. Завод розташований глибоко в Сибіру. Представник президента РФ Володимира Путіна Анатолій Серишев заявив, що об’єкти Омського НПЗ були пошкоджені внаслідок атаки. За його словами, персонал заводу не постраждав.

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“Наразі триває оцінка пошкоджень, компетентні служби організували відновлювальні роботи”, — сказав Серишев, не уточнивши, як саме постраждала робота НПЗ.

За даними джерел Reuters, під час атаки загорілася і була пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-10. На неї припадає близько 38% виробничих можливостей заводу, а її потужність становить 24 580 метричних тонн на добу.

З вівторка Омський НПЗ припинив продаж бензину і дизельного пального на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі, свідчать дані біржі.

Джерела також повідомили, що була зупинена інша установка первинної переробки CDU-11. Вона забезпечує 37% потужності заводу і може переробляти 24 000 тонн нафти на добу. Сама установка CDU-11 не була уражена, однак були пошкоджені деякі мережеві зв’язки, необхідні для її роботи. CDU-11, введена в експлуатацію у 2023 році, може відновити роботу найближчим часом.

Омський НПЗ має дві законсервовані установки первинної переробки — CDU-7 і CDU-8 — потужністю по 10 000 тонн кожна. Теоретично завод міг би перезапустити їх.