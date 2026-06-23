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        На Дніпропетровщині обстріли РФ пошкодили підрозділ ДСНС

        Віктор Алєксєєв
        23 Червня 2026 08:46

        У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів поранений 60-річний чоловік, також пошкоджено підрозділ ДСНС. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

        Уночі росіяни завдали авіаудару по Васильківській громаді. Через влучання зазнала пошкоджень будівля пожежно-рятувального підрозділу. Рятувальники не постраждали.

        Також сталася пожежа у зруйнованому житловому будинку.

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        На Дніпропетровщині через обстріли РФ поранений чоловік, пошкоджений підрозділ ДСНС / Фото: ДСНС

        У Божедарівській громаді Кам’янського району виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

        Крім того, у Нікопольському, Самарівському та Дніпровському районах внаслідок обстрілів пошкоджені житлова забудова, підприємства, транспортні засоби та інфраструктура.


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