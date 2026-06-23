На Дніпропетровщині обстріли РФ пошкодили підрозділ ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів поранений 60-річний чоловік, також пошкоджено підрозділ ДСНС. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Уночі росіяни завдали авіаудару по Васильківській громаді. Через влучання зазнала пошкоджень будівля пожежно-рятувального підрозділу. Рятувальники не постраждали.
Також сталася пожежа у зруйнованому житловому будинку.
У Божедарівській громаді Кам’янського району виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Крім того, у Нікопольському, Самарівському та Дніпровському районах внаслідок обстрілів пошкоджені житлова забудова, підприємства, транспортні засоби та інфраструктура.