На Дніпропетровщині обстріли РФ пошкодили підрозділ ДСНС

У Сумах після російського удару загорівся тролейбус, водій у критичному стані

Крім того, у Нікопольському, Самарівському та Дніпровському районах внаслідок обстрілів пошкоджені житлова забудова, підприємства, транспортні засоби та інфраструктура.

Уночі росіяни завдали авіаудару по Васильківській громаді. Через влучання зазнала пошкоджень будівля пожежно-рятувального підрозділу. Рятувальники не постраждали.

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів поранений 60-річний чоловік, також пошкоджено підрозділ ДСНС. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій .