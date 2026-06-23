Розвідки Five Eyes: ШІ може за лічені місяці змінити кіберзагрози

Передові технології штучного інтелекту можуть різко посилити наступальні хакерські можливості, а для протидії цій загрозі потрібні термінові дії. Про це пише Reuters із посиланням на заяву посадовців США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Розвідувальний альянс, відомий як Five Eyes, у тристорінковій заяві зазначив, що передові моделі ШІ, як очікується, перевершать нинішні очікування індустрії та фундаментально змінять як наступальні, так і оборонні кіберможливості.

«Термін — не роки, а місяці», — йдеться у заяві.

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Документ містив небагато деталей і переважно повторював базові поради з кібербезпеки, зокрема щодо швидкого виправлення вразливостей у програмному забезпеченні та відмови від підключення систем до інтернету без потреби.

Посадовці також закликали захисників використовувати ШІ для посилення оборони — наприклад, щоб швидше виявляти слабкі місця або оперативніше реагувати на інциденти.

Попередження стало ще одним сигналом зростання занепокоєння посадовців щодо моделей на кшталт Anthropic Mythos або OpenAI GPT-5.5-Cyber, які, як стверджується, дозволяють користувачам швидко виконувати складні й потенційно руйнівні хакерські атаки.

На початку цього місяця Anthropic була змушена відключити одну з версій Mythos після того, як уряд США наказав призупинити доступ до моделей для іноземних громадян через ймовірні міркування національної безпеки.

Приблизно тоді ж американське агентство кіберзахисту CISA, яке було серед підписантів заяви в понеділок, скоротило для урядових посадовців терміни усунення серйозних цифрових вразливостей у їхніх мережах до трьох днів, посилаючись на загрози, пов’язані зі ШІ.