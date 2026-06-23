На Харківщині через російські обстріли загинула людина, ще восьмеро постраждали

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро постраждали.

У селі Грушівка Кіндрашівської громади загинув 40-річний чоловік. У Харкові зазнала поранень 48-річна жінка. У Богодухові постраждали жінки віком 57, 49, 32, 42 і 44 роки, а також чоловіки 46 і 38 років.

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Ворог атакував БпЛА Київський, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

По Харківщині російські війська застосували три ракети, один БпЛА типу «Ланцет», дев’ять БпЛА типу «Молнія», 13 FPV-дронів та 16 БпЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено два приватні будинки, два автомобілі, електромережі та салон краси.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, дві адміністративні будівлі, три автобуси в Золочеві, автомобіль в Орішанці, приватний будинок і господарчу споруду в Зарябинці, магазин і комунальне підприємство в Богодухові, елеватор у Губарівці та цивільне підприємство в Сінному.

У Куп’янському районі пошкоджено адміністративну будівлю, автомобіль і трактор у Приколотному, а також автомобіль у Малій Шапківці.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок у Слатиному, приватний будинок і цивільне підприємство в Дергачах, дві складські будівлі у Васищевому та автомобіль у Руській Лозовій.