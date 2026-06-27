Сеул підняв винищувачі після появи літаків РФ і Китаю біля Корейського півострова

Південна Корея підняла в повітря винищувачі після того, як китайські та російські військові літаки увійшли в її зону ідентифікації протиповітряної оборони, пише Le Monde.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів у Сеулі заявили, що близько десяти китайських і російських літаків, серед яких були бомбардувальники та винищувачі, послідовно увійшли в південнокорейську зону KADIZ.

Йдеться про зону, розташовану над Японським морем і на південь від Корейського півострова.

Реклама

Реклама

Повітряний простір Південної Кореї літаки не порушували, а згодом залишили зону ідентифікації ППО.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони не є суверенним повітряним простором. Це буферна зона, де країни ідентифікують повітряні судна, що наближаються, з міркувань безпеки.

Південнокорейські військові направили винищувачі ВПС для підготовки до можливих непередбачених обставин.

Представник Об’єднаного комітету начальників штабів заявив, що короткочасне проникнення, ймовірно, сталося під час спільних повітряних навчань Китаю та Росії.

У грудні Південна Корея та Японія вже різко засуджували проліт дев’яти російських і китайських військових літаків, після чого також екстрено піднімали винищувачі.

Пекін і Москва обговорювали спільні військові навчання, які, за даними російського Міноборони, передбачали використання стратегічних бомбардувальників.