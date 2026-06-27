Бойові медики зможуть отримати медичну освіту без відриву від служби

З 1 липня в Україні стартує спеціальна вступна кампанія для бойових медиків, які не мають профільної освіти, повідомили у Міноборони.

У вступній кампанії беруть участь 10 закладів медичної освіти: університети, академії, інститут і коледж післядипломної освіти.

Навчання відбуватиметься без відриву від служби.

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Вступ для бойових медиків проходитиме за результатами співбесіди, без складання НМТ.

Також передбачене офіційне визнання бойового досвіду.

Бойові медики зможуть отримати диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина».

Також вони зможуть здобути диплом молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за програмою «Сестринська справа».