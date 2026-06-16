В Одесі відкрили безкоштовну ІТ-школу для дорослих без вступних іспитів

В Одесі розпочав роботу освітній проєкт kood/Odesa, який дає змогу дорослим українцям безоплатно опанувати сучасну ІТ-професію та розпочати кар’єру в технологічній сфері без попереднього досвіду програмування і вступних іспитів.

Про запуск програми повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Навчання побудоване за моделлю peer-to-peer. Замість традиційних лекцій учасники працюватимуть у командах, самостійно вивчатимуть матеріали, обмінюватимуться знаннями та спільно виконуватимуть практичні завдання.

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«Український ІТ-сектор залишається одним із найдинамічніших у Європі, і попит на фахівців продовжує зростати. Саме тому доступ до практичної та сучасної освіти є ключовим пріоритетом держави», — зазначив виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Подати заявку на участь можуть усі охочі віком від 18 років. Водночас пріоритет під час відбору надаватиметься ветеранам і ветеранкам, внутрішньо переміщеним особам, а також жінкам, які повертаються на ринок праці або вирішили змінити професію.

Першим етапом відбору стане тритижневий практичний інтенсив Selection Sprint, під час якого кандидати ознайомляться з підходами школи та виконають низку завдань, наближених до реальних умов роботи розробників.

Учасники, які успішно пройдуть відбір, зможуть долучитися до основної річної програми навчання, старт якої заплановано на 1 вересня.

Протягом перших шести місяців студенти вивчатимуть основи програмування та бекенд-розробки. Наступні пів року будуть присвячені роботі над цифровими продуктами та вибору спеціалізації.

Навчання є повністю безкоштовним. Перший набір передбачає до 100 студентів.

Проєкт реалізує громадська організація Tuleviku Tehnoloogiaharidus за підтримки уряду Естонії та Естонського центру міжнародного розвитку ESTDEV у партнерстві з Факультетом кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія» та кластером Odesa IT Family.