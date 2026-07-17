Зеленський підтвердив знищення Ту-95 в Енгельсі силами СБУ

Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі “Енгельс” у Саратовській області РФ. Далекобійні безпілотники подолали близько 800 кілометрів до цілі, а літак, за попередніми даними, зазнав критичних пошкоджень.

Про успішну спецоперацію повідомили президент Володимир Зеленський та Служба безпеки України.

За даними СБУ, внаслідок удару у бомбардувальника повністю відірвало хвостову частину. Цей літак російські війська систематично використовували для завдання масованих ракетних ударів по Україні.

Реклама

Реклама

“Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну”, — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що відстань від державного кордону України до аеродрому становить близько 800 кілометрів.

Крім того, Сили оборони України уразили об’єкти російської нафтової галузі та визначені цілі на тимчасово окупованій території України.

“Справедливо й активно захищаємося. Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей”, — додав глава держави.

У СБУ заявили, що спецоперацію провели в межах виконання поставлених президентом завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.