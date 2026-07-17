Не зміг облаштуватися в Іспанії: у Карпатах затримали українця, який нелегально повертався до Києва

На Закарпатті прикордонники затримали 36-річного українця, який незаконно перетнув кордон із Румунії, повертаючись до родини в Україну. Майже рік тому він так само незаконно виїхав із країни, жив у Румунії та Іспанії, але вирішив повернутися.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Чоловіка виявив прикордонний наряд відділу «Ділове» під час патрулювання високогірної ділянки кордону.

Реклама

Реклама

Під час спілкування з правоохоронцями він розповів, що до початку повномасштабного вторгнення жив із сім’єю у Маріуполі, а згодом переїхав до Києва. Майже рік тому чоловік незаконно залишив Україну. За цей час він проживав у Румунії, певний період перебував в Іспанії та намагався облаштуватися за кордоном.

За його словами, очікування не справдилися. Він вирішив повернутися до родини, яка залишалася в Україні, однак для цього знову обрав незаконний спосіб перетину кордону.

Прикордонники склали щодо чоловіка адміністративні матеріали за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Остаточне рішення щодо притягнення його до відповідальності ухвалюватиме суд.