        На КПП “Ужгород” водій автобуса з пасажирами прорвав кордон і втік до Словаччини, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 20:02
        КПП "Ужгород" / Фото: ДПСУ
        КПП "Ужгород" / Фото: ДПСУ

        На українсько-словацькому кордоні на пункті пропуску “Ужгород — Вишнє Нємецьке” стався інцидент із рейсовим автобусом Кошице – Свалява. Водій транспортного засобу втік від прикордонників, кинувши автобус із пасажирами на нейтральній смузі.

        Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

        За словами очевидців, подія сталася близько 16:00 22 січня. З боку Словаччини в Україну заїхав рейсовий автобус сполученням “Кошице – Свалява”, який перевозив пасажирів додому.

        Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що водій автобуса перебуває в розшуку ТЦК. Для з’ясування обставин на місце викликали поліцію.

        “Далі події розвивалися стрімко: водій зачинився в автобусі, здав назад та пролетів повз прикордонника, який не встиг підняти бар’єр. Біля зони duty free між українськими та словацькими прикордонниками чоловік кинув автобус, повний пасажирів та втік у бік Словаччини, фактично залишивши людей на нейтральній смузі”, – розповів Глагола.

        За наявною інформацією, водій утік без документів, які залишилися на українському боці. Наразі він перебуває у словацьких прикордонників. Питання щодо його можливого передання українській стороні та правової оцінки інциденту з’ясовуються.


