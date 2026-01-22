На КПП “Ужгород” водій автобуса з пасажирами прорвав кордон і втік до Словаччини, — ЗМІ

На українсько-словацькому кордоні на пункті пропуску “Ужгород — Вишнє Нємецьке” стався інцидент із рейсовим автобусом Кошице – Свалява. Водій транспортного засобу втік від прикордонників, кинувши автобус із пасажирами на нейтральній смузі.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

За словами очевидців, подія сталася близько 16:00 22 січня. З боку Словаччини в Україну заїхав рейсовий автобус сполученням “Кошице – Свалява”, який перевозив пасажирів додому.

Під час прикордонного контролю з’ясувалося, що водій автобуса перебуває в розшуку ТЦК. Для з’ясування обставин на місце викликали поліцію.

“Далі події розвивалися стрімко: водій зачинився в автобусі, здав назад та пролетів повз прикордонника, який не встиг підняти бар’єр. Біля зони duty free між українськими та словацькими прикордонниками чоловік кинув автобус, повний пасажирів та втік у бік Словаччини, фактично залишивши людей на нейтральній смузі”, – розповів Глагола.

За наявною інформацією, водій утік без документів, які залишилися на українському боці. Наразі він перебуває у словацьких прикордонників. Питання щодо його можливого передання українській стороні та правової оцінки інциденту з’ясовуються.