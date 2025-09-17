ДПСУ спростувала повідомлення про заборону виїзду батькові Ірини Заруцької, вбитої у США

Державна прикордонна служба спростувала повідомлення про те, що батькові Ірини Заруцької, українки, яку вбили у США, нібито відмовили у виїзді з України на похорони доньки.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі ”Укрінформу”, інформація, поширена у ЗМІ, зокрема із посиланням на закордонні ресурси, не відповідає дійсності.

“Всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах, в тому числі з посиланням на закордонні медіа, вони не відповідають дійсності, вони абсурдні. Батько цієї дівчини не отримував відмову в пунктах пропуску, і він до цього не оформлявся в пунктах пропуску на виїзд з України”, — сказав Демченко.

За його словами, чоловік виїхав за кордон з підстав гуманітарного характеру та вже прибув до США, де зможе попрощатися з донькою.

Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Станіслав Заруцький не зміг потрапити на похорон у Північній Кароліні через обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків.