Bloomberg: російські КАБи та дрони роблять Краматорськ непридатним для життя

Російські авіаудари, артилерія та дрони роблять Краматорськ дедалі небезпечнішим для життя, пише Bloomberg.

За даними видання, місто, яке роками залишалося для українських військових місцем короткого відпочинку від фронту, тепер опинилося в зоні досяжності російської артилерії та авіаударів.

Bloomberg описує епізод, коли російська керована авіабомба вдарила неподалік кав’ярні біля площі Миру у Краматорську. У закладі на той момент перебували військові, які були не на службі. Власники заклеїли вікна великими хрестами зі стрічки, щоб вибухи не вибивали скло, однак уламки все одно посипалися на людей.

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Один із військових із позивним Комерс розповів виданню, що керовані авіабомби зараз застосовують частіше, ніж артилерію, і назвав їх страшнішими за дрони. За його словами, така тактика схожа на спробу залякати місцеве населення.

Краматорськ і сусідній Слов’янськ зазнавали потужних авіаударів після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, однак згодом стали відносно безпечним місцем для українських військових.

Тепер, як пише Bloomberg, російська повітряна кампанія робить місто непридатним для життя.

На початку місяця комбінована атака дронами й артилерією забрала життя 78-річної жінки та поранила ще п’ятьох людей. За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, касетні боєприпаси влучили по автобусній зупинці.

Іноземний інструктор українських медиків, який працює у Краматорську вже кілька років, розповів Bloomberg, що місто переповнене дронами. За його словами, більшість операцій переносять до населеного пункту за 60 км на захід.

Військовий Ілля Костін, який шість місяців служив у командному підрозділі в цьому районі, заявив, що росіяни хочуть відрізати Краматорськ і Слов’янськ, але не мають для цього достатньо сил.

«Тому вони зараз воюють так, щоб для нас залишилася лише гола земля», — сказав він.

Bloomberg зазначає, що Краматорськ є ключовим містом в обороні тієї частини Донецької області, яку контролює Україна. До війни там проживали майже 200 тисяч людей, однак через новий наступ багато цивільних остаточно виїжджають.

Аналітик Carnegie Endowment for International Peace Майкл Кофман вважає малоймовірним, що Москва зможе взяти і втримати Краматорськ. Водночас, за його словами, просування Росії на висотах на схід від міста наблизило його до нового рівня російської вогневої потужності.

Костін розповів, що бачив це просування через сотні трансляцій із дронів на командному пункті. За його словами, на екрані одночасно відкривалися десятки відео, де одна або дві групи російської піхоти постійно рухалися вперед.

Він стверджує, що більшість російських солдатів гинуть, але ті, хто виживає, дозволяють Росії закріплюватися ближче до міста та створювати базу для нових атак.

За словами військового, перші дрони на оптоволокні почали діставати до Краматорська у жовтні, а зараз стали постійною загрозою. Такі дрони не можна заглушити, їх доводиться збивати по одному.

Комерс, який перебуває у Краматорську з початку 2024 року, назвав найбільшою зміною останнього часу саме збільшення кількості ударів керованими авіабомбами.

«Там немає місця для цивільного життя», — сказав Костін.