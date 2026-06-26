У суботу Україну накриє спека: прогноз по регіонах

У суботу, 27 червня, в Україні очікується невелика хмарність і переважно суха погода.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Без опадів буде на більшій частині території країни. Лише на північному сході вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Вітер прогнозують переважно північно-західний, 5–10 м/с.
Температура вночі становитиме 13–18°, на півдні країни та Закарпатті — до 21°.
Вдень повітря прогріється до 25–30°, у західних областях — до 29–34°. На Закарпатті місцями очікується сильна спека до 35°.
У Київській області та Києві також буде невелика хмарність і без опадів.
Вітер у столичному регіоні — північно-західний, 5–10 м/с.
Температура по області вночі становитиме 13–18°, вдень 25–30°. У Києві вночі прогнозують 16–18°, вдень 28–30°.