В Україні тимчасово не працюватиме перенесення мобільних номерів між операторами

В Україні з 29 червня до 1 липня тимчасово не працюватиме послуга перенесення мобільних номерів між операторами.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Процеси перенесення номерів буде призупинено з 08:30 29 червня до 17:30 1 липня 2026 року.

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Тимчасове обмеження запроваджено на підставі розпорядження НКЕК від 24 червня 2026 року №2/р.

У цей період абоненти не зможуть перенести свій номер від одного мобільного оператора до іншого зі збереженням номера телефону.

Послуга знову буде доступною з 08:30 2 липня.