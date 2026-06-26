        Техно

        В Україні тимчасово не працюватиме перенесення мобільних номерів між операторами

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 17:35
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        Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos
        Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

        В Україні з 29 червня до 1 липня тимчасово не працюватиме послуга перенесення мобільних номерів між операторами.

        Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

        Процеси перенесення номерів буде призупинено з 08:30 29 червня до 17:30 1 липня 2026 року.

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        Тимчасове обмеження запроваджено на підставі розпорядження НКЕК від 24 червня 2026 року №2/р.

        У цей період абоненти не зможуть перенести свій номер від одного мобільного оператора до іншого зі збереженням номера телефону.

        Послуга знову буде доступною з 08:30 2 липня.


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