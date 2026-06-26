        Політика

        Зеленський зробив заяву про Крим і кримськотатарський народ

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 21:29
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        Ілюстративне фото / Фото: Офіс президента
        Ілюстративне фото / Фото: Офіс президента

        Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня доводить свою боротьбу за Крим і не забула про жодну частину держави.

        Про це він сказав у зверненні до Дня кримськотатарського прапора.

        За словами Зеленського, Росія принесла війну в Україну саме з Криму, а зараз Україна робить усе, щоб примусити агресора до завершення війни та відновлення справедливості.

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        Президент наголосив, що Крим перебуває в центрі української політики гарантування справедливості.

        Він зазначив, що Росія перетворила півострів на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин України та інших країн.

        «Сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну», — заявив Зеленський.

        Президент підкреслив, що справедливість для України означає також справедливість для кримськотатарського народу, який пережив депортацію, десятиліття знущань і знову зіткнувся зі спробою Росії відібрати його дім.

        Зеленський наголосив, що Україна бореться за себе, за всі свої землі та за всіх людей, для яких Україна і Крим є рідним домом.

        Він також заявив про необхідність зупинити російську агресію, повернути на свободу всіх, хто перебуває в російській неволі, та гарантувати безпеку і надійний мир усій державі.

        «Qırımtatar Milliy Bayraq künü hayırlı olsun! Слава Україні!» — завершив звернення президент.


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