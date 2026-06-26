Зеленський зробив заяву про Крим і кримськотатарський народ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня доводить свою боротьбу за Крим і не забула про жодну частину держави.

Про це він сказав у зверненні до Дня кримськотатарського прапора.

За словами Зеленського, Росія принесла війну в Україну саме з Криму, а зараз Україна робить усе, щоб примусити агресора до завершення війни та відновлення справедливості.

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Президент наголосив, що Крим перебуває в центрі української політики гарантування справедливості.

Він зазначив, що Росія перетворила півострів на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин України та інших країн.

«Сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну», — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що справедливість для України означає також справедливість для кримськотатарського народу, який пережив депортацію, десятиліття знущань і знову зіткнувся зі спробою Росії відібрати його дім.

Зеленський наголосив, що Україна бореться за себе, за всі свої землі та за всіх людей, для яких Україна і Крим є рідним домом.

Він також заявив про необхідність зупинити російську агресію, повернути на свободу всіх, хто перебуває в російській неволі, та гарантувати безпеку і надійний мир усій державі.

«Qırımtatar Milliy Bayraq künü hayırlı olsun! Слава Україні!» — завершив звернення президент.