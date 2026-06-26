Російський FPV-дрон ударив по АЗС у Харкові: на місці спалахнула пожежа

У Шевченківському районі Харкова російський FPV-дрон ударив по території автозаправної станції.
Про попередній удар по АЗС повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, згодом наслідки атаки уточнили в ДСНС.
Внаслідок удару дрона по будівлі магазину на території автозаправної станції сталося займання утеплювача будівлі.
Площа пожежі становила 10 кв. м.
Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожого удару.
За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.
До ліквідації наслідків атаки залучали два відділення пожежно-рятувальної служби та психологів ДСНС.