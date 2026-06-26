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        Російський FPV-дрон ударив по АЗС у Харкові: на місці спалахнула пожежа

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 19:42
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        Ворожий FPV-дрон влучив по будівлі магазину на АЗС у Харкові / Фото: ДСНС
        Ворожий FPV-дрон влучив по будівлі магазину на АЗС у Харкові / Фото: ДСНС

        У Шевченківському районі Харкова російський FPV-дрон ударив по території автозаправної станції.

        Про попередній удар по АЗС повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, згодом наслідки атаки уточнили в ДСНС.

        Внаслідок удару дрона по будівлі магазину на території автозаправної станції сталося займання утеплювача будівлі.

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        Площа пожежі становила 10 кв. м.

        Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожого удару.

        За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.

        До ліквідації наслідків атаки залучали два відділення пожежно-рятувальної служби та психологів ДСНС.


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