Російський FPV-дрон ударив по АЗС у Харкові: на місці спалахнула пожежа

У Криму під ударом були електропідстанції, РЛС і транспорт російської армії

До ліквідації наслідків атаки залучали два відділення пожежно-рятувальної служби та психологів ДСНС.

За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.

Про попередній удар по АЗС повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов , згодом наслідки атаки уточнили в ДСНС .