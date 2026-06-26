Reuters: Російські “яструби” закликають Путіна посилити військові дії

У Росії прихильники жорсткої лінії закликають Володимира Путіна відмовитися від дипломатії та піти на ескалацію після ударів українських дронів.

Про це пише Reuters.

За даними агентства, невдоволення російських радикалів посилилося через українські удари по Москві, Санкт-Петербургу, Криму та інших цілях, а також через розчарування тим, що США, на їхню думку, не змогли забезпечити завершення війни на вигідних для Москви умовах.

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Заклики до жорсткіших дій у Росії лунають не вперше. Націоналістичні коментатори давно вимагають повної мобілізації, ударів по урядовому кварталу Києва, ліквідації українського керівництва, атак по європейських заводах дронів та навіть розгляду застосування тактичної ядерної зброї.

Однак, як зазначає Reuters, останні українські удари вглиб російської території зробили ці вимоги різкішими.

Аналітики вважають, що така риторика відображає зростання занепокоєння через дальність і наслідки українських атак безпілотниками, а також дискусію про те, як Росія може захищати свою велику територію і водночас продовжувати війну.

Частина російських націоналістичних коментаторів уже закликає Москву відмовитися від мирних переговорів за посередництва США та перейти до курсу на знищення української державності.

Деякі з них також просувають тезу, що нові удари по Москві були б неможливими без згоди Вашингтона.

Водночас джерела, близькі до Кремля, стверджують, що Путін може дозволяти таку риторику, оскільки контролює політичну систему, а націоналістичні блогери змушені діяти в межах певних правил.

Аналітики при цьому зазначають, що подібні заяви можуть ускладнювати ухвалення рішень, розігрівати суспільні настрої та підвищувати очікування ширшої військової кампанії.

Наразі Кремль не підтримав вимоги повністю відмовитися від переговорів, хоча цього тижня троє високопосадовців заявили, що переговори зі США не дали результату, і звинуватили Вашингтон у невиконанні мирних пропозицій, озвучених після саміту Путіна і Дональда Трампа на Алясці.

Путін також не схвалював найбільш радикальні пропозиції націоналістів. Водночас Міністерство оборони РФ у квітні оприлюднило адреси заводів у кількох європейських країнах, які, за його твердженням, виробляють дрони для України.

Минулого місяця МЗС Росії також заявило про намір завдавати «систематичних ударів» по військових цілях у Києві. Після цього удари по столиці України стали інтенсивнішими, зокрема під час однієї з атак було пошкоджено тисячолітній монастир.

За оцінкою Reuters, Путін поки виглядає впевненим у нинішній стратегії. Цього тижня він заявив випускникам військових академій, що Росія нібито близька до захоплення Костянтинівки на Донеччині в межах спроб встановити контроль над Донбасом.

Також Путін заявив, що в Європі нібито посилюються політичні сили, які хочуть відновлення відносин із Росією та виступають проти курсу на її «стратегічну поразку».