Вімблдон-2026: хто став суперницями українських тенісисток у першому колі

Стали відомі результати жеребкування для українських тенісисток в одиночному розряді Вімблдону.
У першому колі турніру відбудеться українське дербі: Еліна Світоліна, яка отримала восьмий номер посіву, зіграє проти Дарії Снігур.
Марта Костюк, посіяна під 12-м номером, зустрінеться з аргентинкою Надею Подороскою, яка виступить на турнірі за спеціальним рейтингом.
Інші українки отримали таких суперниць:
- Олександра Олійникова — Маккартні Кесслер;
- Юлія Стародубцева — Анна Блінкова;
- Даяна Ястремська — Аой Іто;
- Ангеліна Калініна — Камілла Рахімова.
У понеділок, 29 червня, свої перші матчі на Вімблдоні проведуть Олександра Олійникова та Даяна Ястремська.
У вівторок на корт вийдуть Еліна Світоліна, Дарія Снігур, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.
Вімблдон триватиме з понеділка, 29 червня, до неділі, 12 липня.