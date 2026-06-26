Вімблдон-2026: хто став суперницями українських тенісисток у першому колі

Стали відомі результати жеребкування для українських тенісисток в одиночному розряді Вімблдону.

У першому колі турніру відбудеться українське дербі: Еліна Світоліна, яка отримала восьмий номер посіву, зіграє проти Дарії Снігур.

Марта Костюк, посіяна під 12-м номером, зустрінеться з аргентинкою Надею Подороскою, яка виступить на турнірі за спеціальним рейтингом.

Реклама

Реклама

Інші українки отримали таких суперниць:

Олександра Олійникова — Маккартні Кесслер;

Юлія Стародубцева — Анна Блінкова;

Даяна Ястремська — Аой Іто;

Ангеліна Калініна — Камілла Рахімова.

У понеділок, 29 червня, свої перші матчі на Вімблдоні проведуть Олександра Олійникова та Даяна Ястремська.

У вівторок на корт вийдуть Еліна Світоліна, Дарія Снігур, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

Вімблдон триватиме з понеділка, 29 червня, до неділі, 12 липня.