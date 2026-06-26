        Спорт

        Вімблдон-2026: хто став суперницями українських тенісисток у першому колі

        Віктор Алєксєєв
        26 Червня 2026 14:37
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        Українки - учасниці Вімблдону-2026 / Колаж BTU
        Українки - учасниці Вімблдону-2026 / Колаж BTU

        Стали відомі результати жеребкування для українських тенісисток в одиночному розряді Вімблдону.

        У першому колі турніру відбудеться українське дербі: Еліна Світоліна, яка отримала восьмий номер посіву, зіграє проти Дарії Снігур.

        Марта Костюк, посіяна під 12-м номером, зустрінеться з аргентинкою Надею Подороскою, яка виступить на турнірі за спеціальним рейтингом.

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        Інші українки отримали таких суперниць:

        • Олександра Олійникова — Маккартні Кесслер;
        • Юлія Стародубцева — Анна Блінкова;
        • Даяна Ястремська — Аой Іто;
        • Ангеліна Калініна — Камілла Рахімова.

        У понеділок, 29 червня, свої перші матчі на Вімблдоні проведуть Олександра Олійникова та Даяна Ястремська.

        У вівторок на корт вийдуть Еліна Світоліна, Дарія Снігур, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

        Вімблдон триватиме з понеділка, 29 червня, до неділі, 12 липня.


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