Найбільша криптобіржа Binance з 1 липня зупиняє послуги для клієнтів у ЄС

Binance припинить обслуговування клієнтів у ЄС через відсутність ліцензії

Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж Binance з 1 липня 2026 року припинить надання послуг клієнтам у Європейському Союзі через відсутність ліцензії за новими правилами ЄС. Про це пише Financial Times.

За даними видання, Binance вже повідомила частину європейських клієнтів про майбутні обмеження та надала інструкції щодо виведення коштів. Зокрема, такі повідомлення отримали користувачі в країнах, де біржа раніше працювала на підставі локальних дозволів, серед них Польща, Італія, Іспанія та Франція.

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Причиною стала відсутність ліцензії за регламентом MiCA — Markets in Crypto-Assets Regulation. Нові правила ЄС вимагають, щоб криптокомпанії отримали дозвіл для роботи на території всього блоку до кінця червня.

Як повідомляло Reuters, Binance подала заявку на отримання такої ліцензії в Греції, однак зіткнулася з регуляторними проблемами. Згодом компанія відкликала заявку та заявила, що шукатиме авторизацію в іншій країні Євросоюзу.

Binance стверджує, що не планує залишати європейський ринок і хоче продовжити роботу в ЄС після отримання необхідного дозволу. Водночас без ліцензії компанія не зможе повноцінно обслуговувати клієнтів після завершення перехідного періоду.

Європейські регулятори раніше попереджали криптокомпанії без ліцензії MiCA, що після дедлайну вони мають готувати впорядковане згортання діяльності в ЄС. Ідеться, зокрема, про припинення прийому нових клієнтів, реклами послуг і обмеження операцій до закриття позицій та виведення активів.

MiCA є новим регуляторним режимом Європейського Союзу для ринку криптоактивів. Його мета — запровадити єдині правила для криптокомпаній у країнах ЄС, посилити захист користувачів і контроль за дотриманням фінансових вимог.

Binance залишається найбільшою криптовалютною біржею у світі за обсягом торгів. Водночас останніми роками компанія регулярно стикається з претензіями регуляторів у різних юрисдикціях, зокрема через питання комплаєнсу, прозорості структури та контролю за фінансовими операціями.