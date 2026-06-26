У Запоріжжі після ворожої атаки кількість поранених зросла до шести. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя: Федоров повідомив про шістьох поранених / Фото: Запорізька ОВА

За його словами, у Запорізькій області пролунали вибухи. Згодом мешканці міста побачили дим — Федоров зазначив, що це наслідки російської атаки.

Після першого повідомлення про вибухи у регіоні пролунали повторні вибухи. Повітряна тривога на той момент тривала.

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Спочатку в ОВА повідомляли про одного постраждалого. Пізніше Федоров уточнив, що кількість поранених зросла до шести.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Очільник області закликав жителів Запоріжжя та області залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено. За уточненими даними Івана Федорова, кількість постраждалих унаслідок удару по Запоріжжю зросла до семи. Усім надають медичну допомогу.

Після атаки сталася пожежа. Понівечені складські приміщення та офісна будівля. Також пошкоджені вікна, фасади й покрівлі прилеглих будинків, зайнялися автомобілі.

Оновлено. За даними Івана Федорова, кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до дев’яти. Медична допомога знадобилася жінкам віком від 21 до 86 років.

У ДСНС уточнили, що Запоріжжя атакували російські безпілотники. Внаслідок удару зайнялися чотири легкові автомобілі, також частково зруйнована одноповерхова будівля, після чого загорілася покрівля на площі 800 кв. м.

Рятувальники уже ліквідували пожежі. На місці працювали всі екстрені служби міста.

Психологи ДСНС надали допомогу 28 людям, серед них — четверо дітей.