Росія атакувала енергетику та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини

Politico: НАТО готує масштабні рішення щодо зброї та України: що планують на саміті в Анкарі

Reuters: Україна може отримати власні перехоплювачі балістики вже до кінця року

Росія атакувала Кременчуцький район ракетами і дронами: є влучання по промислових об’єктах

Через це кілька населених пунктів тимчасово залишилися без електропостачання.

За його словами, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики.

Російські війська знову атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер .