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        Росія атакувала енергетику та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини

        Сергій Бордовський
        26 Червня 2026 07:53
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        Росія вдарила по Ізмаїльському району: спалахнув будинок, є постраждалий / Фото: Одеська ОВА
        Росія вдарила по Ізмаїльському району: спалахнув будинок, є постраждалий / Фото: Одеська ОВА

        Російські війська знову атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        За його словами, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики.

        Через це кілька населених пунктів тимчасово залишилися без електропостачання.

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        Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

        Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Унаслідок атаки спалахнув котеджний будинок.

        За даними ОВА, постраждала одна людина.

        На місцях ударів працюють усі відповідні служби.


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