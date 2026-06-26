Росія атакувала енергетику та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини

Російські війська знову атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетики.
Через це кілька населених пунктів тимчасово залишилися без електропостачання.
Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Унаслідок атаки спалахнув котеджний будинок.
За даними ОВА, постраждала одна людина.
На місцях ударів працюють усі відповідні служби.