Втрати Росії у війні проти України наблизилися до 1,4 млн військових

Станом на ранок 26 червня 2026 року загальні бойові втрати Росії у війні проти України становлять близько 1 398 370 військових. За минулу добу українські сили ліквідували ще 1310 окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ також втратила 12 059 танків, зокрема 2 — за останню добу.

Кількість знищених бойових броньованих машин росіян сягнула 24 823 одиниць, артилерійських систем — 44 799. За добу Сили оборони знищили 5 бронемашин і 68 артсистем противника.

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Крім того, російська армія втратила 1896 реактивних систем залпового вогню та 1447 засобів протиповітряної оборони. За останню добу ці показники зросли відповідно на 3 та 4 одиниці.

Втрати РФ у літаках залишаються на рівні 436 одиниць, у гелікоптерах — 353.

За даними Генштабу, українські військові знищили вже 373 660 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня. Лише за минулу добу цей показник зріс на 1778 одиниць.

Також Росія втратила 4787 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, 2 підводні човни.

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн окупантів становлять 112 146 одиниць, з них 439 — за останню добу. Спеціальної техніки знищено 4348 одиниць, за добу — ще 9.

У Генштабі наголошують, що наведені дані є орієнтовними та уточнюються.